لجان المقاومة تطالب بتغيير اسم الجيش





قطع المتحدث باسم لجان المقاومة السودانية طه عواض بأن مسألة تحديد مواقيت زمنية بين الجيش والدعم السريع حول الدمج، تمثل تكتيكاً سياسياً لأجل قطع الطريق أمام أهداف الثورة، مشيراً إلى أن تعقيدات الوضع الحالي نتاج لاسراتيجية مطابخ قوى الظلام، مبيناً بأن الوضع الطبيعي للقوات المسلحة أن تكون خارج الدائرة السياسية. وجزم عواض في تصريح لـ(الحراك) بأن القوى السياسية هي التي احتمت بالمؤسسة العسكرية ودعتها لممارسة السياسة. وشدد بأن المؤسسة العسكرية عليها أن تتخلص من خلايا المؤتمر الوطني وكوادر الحركة الإسلامية، وطالب بإرجاع التسمية القديمة للجيش وهي” قوات الشعب المسلحة”. وأكد بأن أي حل يقود إلى تفكيك النظام السابق لجان المقاومة ستدعمه، وأردف لكننا لن نكون أداة في يد القوى السياسية.

الخرطوم – أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي