تحرّك خطير ضدّ الهلال السوداني





المباراة كانت قد شهدت أحداث مؤسفة.

كشفت تقارير صحافية، الثلاثاء، عن أنّ نادي الأهلي المصري بصدد تقديم شكوى ضد نادي الهلال السوداني إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب ما بدر منه عقب مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية، أنّ رئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، طلب من الجهاز الإداري داخل الفريق تجهيز جميع الفيديوهات التى تخصّ أحداث لقاء الأهلى والهلال لتقديم شكوى ضد الهلال السوداني ضد الكاف بسبب التجاوزات التي أعقبت المباراة بالقاهرة.

والسبت، خسر الهلال السوداني أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

باج نيوز