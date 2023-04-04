زيادات وانخفاضات وإستقرار في أسعار أنواع القمح المختلفة عالميًا





سجلت أسعار القمح في السوق العالمي تباينًا وإختلافًا بحسب جنسياته وجهات وروده، حيث زادت أسعار بعض الجهات وإنخفضت أخرى وإستقرت أسعار البعض الآخر.

وإستقرت أسعار القمح الكندي في السوق العالمي عند 407.17 دولارات للطن المتري وهو أعلى سعر تم تسجيله للقمح طوال هذا الأسبوع. وأيضا أستقرت أسعار القمح الأوكراني ما بين 255 إلى 275 دولارًا للطن وذلك وفقا لنشرة تجارة السودان.

وإرتفع سعر قمح الولايات المتحدة الصلب ليبلغ 392دولارا والقمح الأسترالي ليبلغ سعره 364 دولارًا والأرجنتيني إلى 350 دولار وفقًا للنشرة اليومية للأسعار العالمية التي يصدرها قسم التخطيط والبحوث بنقطة التجارة السودانية

وقد نقصت أسعار كل من القمح الفرنسي لتبلغ 289 دولارًا والروسي 275 دولارًا وكذلك قمح البحر الأسود إلى283 دولارًا ، دولارًا وقمح الولايات المتحدة الرطب إلى 289 دولارًا للطن المتري.

سونا