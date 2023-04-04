اجتماعات في الخرطوم للتعامل مع مآلات تأخير توقيع الاتّفاق النهائي





وفق ما أشارت.

كشفت تقارير صحافية، الثلاثاء، عن سلسلة اجتماعات مرتقبة مساء اليوم في الخرطوم، لبحث تطورات العملية السياسية للوصول إلى اتّفاق سياسي نهائي بغية التوقيع عليه في 6 أبريل الجاري.

وأفادت وكالة الأناضول، وفق مصدر بقوى الحرية والتغيير”المجلس المركزي”، أنّ “رؤساء القوى المنضوية تحت لواء تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تمت دعوتهم لاجتماع بدار حزب الأمة بمدينة أم درمان، للتفاكر بشأن الوضع السياسي الراهن، والتعامل مع مآلات تأخير توقيع الاتفاق النهائي والخيارات البديلة حال عدم التوقيع عليه”.

وذكرت أنّ القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، سيشهد أيضًا اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة صياغة الاتّفاق السياسي النهائي لإدراج الملاحظات التي تلقتها حول المسودة الأولية من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومن الخبراء.

وأشار إلى أنّ الاجتماعات ستختتم بلقاء قادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لإجازة موقفها النهائي من قضايا الاتفاق السياسي ومناقشة تطورات العملية السياسية والخطوات اللاحقة خلال الأيام المقبلة.

وسابقًا، أمنّت أطراف”الإطاري” على توقيع الاتّفاق النهائي للعملية السياسية في السادس من أبريل الجاري.

باج نيوز