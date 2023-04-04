لجنة امن ولاية الخرطوم : غداً الأربعاء يوم عمل عادي





اكدت لجنة امن ولاية الخرطوم هدوء الاحوال الامنية بالولاية، واعلنت في تعميم اصدرته اليوم ان يوم غدا الاربعاء سيكون يوم عمل عادي.

وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم:

عقدت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم اجتماعا اليوم برئاسة والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة، واطلعت اللجنة على تقارير الوضع الأمني والجنائي واكدت هدوء الاحوال الأمنية.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في اطار خطة تأمين الولاية، واكدت ان يوم غد الاربعاء يوما عاديا ستكون فيه حركة المرور كالمعتاد .

وكالة سونا