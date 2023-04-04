البرهان يطلع المبعوث الفرنسي على مجريات الاتفاق السياسي





أطلع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المبعوث الفرنسى على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية السياسية والجهود المبذولة للتوصل لإتفاق يفضي لتكوين حكومة إنتقالية تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات.

و إلتقى البرهان بمكتبه اليوم المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، فريدريك كلافي .

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين.

وتناول اللقاء، التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية، وأمّن اللقاء على أهمية استقرار السودان وأثره الايجابي على الاستقرار بالمنطقة.

وأكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق السلام في السودان ودعم العملية السياسية مشيراً إلى أهمية ان تتحلى كافة الأطراف بالمرونة بما يحقق التوافق السياسي.

باج نيوز