شاهد بالصورة والفيديو.. راعي سوداني صغير ينشد أشعار وطنية يتغزل بها في وطنه السودان وهو راكب على ظهر ناقته: (وطني بعشق أرضو وطني بعزو وطني كان جات جيوش أمريكا ما بتهزو)





خطف راعي سوداني صغير الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك من خلال مقطع فيديو تم تصويره له وحقق أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الراعي الصغير وهو راكباً على ظهر ناقته ويردد أشعار وطنية غاية في الروعة والجمال.

الراعي الذي حصد آلاف الاعجابات نالت إشادات واسعة وتمنى عدد من المتابعين الوصول إليه وذلك بسبب حبه الكبير لوطنه السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردد الراعي قصيدته التي تفاعل معها الجمهور وقال في جزء منها (وطني بعشق أرضو وطني بعزو وطني كان جات جيوش أمريكا ما بتهزو).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين