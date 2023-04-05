شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعات مصريات يسخرن من الهلال السوداني بعد هزيمته الثقيلة أمام الأهلي: (فين الزول أنا عاوزة أشوف الزول)





تصدر فوز الأهلي المصري على ضيفه الهلال السوداني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المشهد الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد امتلأت مواقع التواصل المصرية بمقاطع فيديو لكواليس فوز الأهلي على الهلال بثلاثية نظيفة.

ووفقاً لمقطع فيديو متداول فقد سخرت بعض مشجعات نادي الأهلي المصري من الهلال السوداني, وأظهر المقطع مشجعتين للنادي الأهلي يحتفلن عبر فيديو واسع الانتشار.

وقالت إحدى المشجعات وفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين (فين الزول يا ولاد خالتي أنا عاوزة أشوف الزول) وتابعت: (يا ويل الفرق الأفريقية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين