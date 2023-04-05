السفير السعودي يُقيم إفطاراً رمضانياً على شرف الصحفيين والإعلاميين





أقام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أمس بداره، إفطاراً رمضانياً على شرف الصحفيين والإعلاميين.

ورحّب سعادة السفير بالضيوف لتلبيتهم الدعوة، مُشيداً بأدوار الإعلام السوداني في عكس عُمق العلاقات بين السودان والمملكة، معرباً عن تمنياته بأن تأتي بشريات قريبة لتحقيق الاستقرار والسلام والنماء في السودان.

وحضر الإفطار وزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم عوض احمدان، ووزير الإعلام السابق، فيصل محمد صالح، والمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين.

وأعرب، فيصل محمد صالح، عن شكره وتقديره للدعوة التي جمعت الإعلاميين، مُثمِّناً جهود السفارة في التواصل مع الإعلام، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

صحيفة السوداني