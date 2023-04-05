ميسي ينهي مسلسل انتقاله للهلال السعودي





ذكر تقرير صحفي أرجنتيني أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رفض عرض الهلال السعودي.

وقالت صحيفة TYC Sports “ميسي رفض عرض الهلال، وفضل الاستمرار في قارة أوروبا، بغض النظر عن مصيره مع باريس”.

وتابعت “رغم محاولات الهلال لضم ميسي بعرض ضخم تجاوز 400 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ضعف راتب كريستيانو رونالدو في النصر، لكن البرغوث رفض الأمر”.

ونوهت “ليونيل ميسي ينوي البقاء في ملاعب القارة العجوز سواء في باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر”.

وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من العداء بين ميسي وجماهير باريس سان جيرمان، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، مما يقلل فرص بقاء البرغوث في فرنسا.

وأوضحت أن برشلونة يحاول جاهدًا لاستعادة ليونيل ميسي في صيف 2023.

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