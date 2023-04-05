رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس سلفاكير





تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك سلمها له اليوم المستشار توت قلواك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية بحكومة الجنوب.

وقال توت في تصريح صحفي إن الرسالة تطرقت لملف السلام في جنوب السودان وسير العمل في تنفيذه، خاصة أن السودان يمثل رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد وهو من الضامنين الأساسيين لإتفاقبة سلام جنوب السودان.

وأضاف توت أن اللقاء تناول أيضا مجمل الأوضاع في السودان وجنوب السودان، مبينا أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على الجهود التي تبذلها حكومة الجنوب في سبيل تنفيذ الإتفاقية، مشيرا إلى زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي لجوبا في مارس الماضي واللقاءات التي أجراها بهدف دعم تنفيذ إتفاقية السلام بالجنوب، مؤكدا إلتزام كل أطراف إتفاقية السلام بجنوب السودان بتنفيذ الإتفاقية وذلك لضمان السلام والإستقرار، مبينا أن رئيس المجلس السيادي أكد دعم السودان لهذه الإتفاقية وإستمراره في إسنادها.

وأوضح المستشار توت أن اللقاء تطرق أيضا لسير تنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان، مبينا أن هناك أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين السودانيين في دولة الجنوب يستعدون للعودة طوعا لمناطقهم في النيل الأزرق وذلك بعد إستتباب الإستقرار في المنطقة.

وكالة سونا