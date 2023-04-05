الحرية والتغيير تضع رسالة في بريد المبعوث الفرنسي





المبعوث الفرنسي أكّد على استعدادهم التام لدعم الحكومة الانتقالية القادمة خصوصاً في المجال الاقتصادي والإعداد للانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.

بحثت الحرية والتغيير مع المبعوث الفرنسي فريدريك تطوّرات العملية السياسية في السودان.

والأربعاء، التقى وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير بالمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي، بمقرّ حزب المؤتمر السوداني بالعمارات.

وناقشت اللقاء الخطوات الأخيرة في مسار الوصول للاتّفاق السياسي النهائي، والتحديات التي قادت لتأخير التوقيع.

وأمنّت على قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات.

وشدّدت الحرية والتغيير على أهمية الدور الدولي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص في دعم العملية السياسية والحكومة الانتقالية التي ستنتج عنها، وضرورة الاستعداد منذ الآن لاستئناف برامج التعاون الدولي بين السودان والمؤسسات المالية الدولية عقب توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

باج نيوز