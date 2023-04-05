رسميا..الهلال السوداني يكشف الجديد بشأن شكوى الأهلي المصري





بحسب المكتب الإعلامي.

كشف نادي الهلال السوداني عن تسليم الشكوى المتعلقة بالإساءات والتجاوزات التي بدرت من الأهلي المصري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”.

وقال نائب الأمين العام لنادي الهلال، رامي كمال، إن الهلال سلم شكواه للاتحادين الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والدولي “فيفا”.

ونوه إلى أن الشكوى تم تدعيمها بمقاطع فيديو تؤكد ما تم من انتهاكات وتجاوزات في حق نادي الهلال.

والسبت، خسر الهلال السوداني أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في المرحلة السادسة لدور المجموعات لأبطال أفريقيا.