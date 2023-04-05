ريال مدريد يهدم كامب نو على رأس برشلونة





قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

وسجل بنزيما ثلاثية “هاتريك” في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1).

وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو” انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

هجوم برشلونة

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وطالب لاعبو البلوجرانا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، لوجود لمسة يد على دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء وأشار لاستمرار اللعب.

وكاد سيرجي روبرتو أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن المدافع ألابا شتتها قبل أن تصل لمرمى كورتوا.

وتلقى رافينيا كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله بالدي، حيث ارتقى وسدد كرة رأسية أمسك بها بسهولة الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 14.

ومرر داني كارفاخال كرة بينية نحو زميله رودريجو جويس داخل منطقة جزاء برشلونة، لكن الحارس تير شتيجن أمسك بها سريعًا في الدقيقة 24.

وأرسل توني كروس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكريم بنزيما الذي سدد على الطائر كرة ضعيفة، أمسك بها بسهولة تير شتيجن في الدقيقة 33.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء من ليفاندوفسكي، ويحرمه من تسجيل هدف التقدم.

طوفان مدريدي

وارتدت الكرة بهجمة عكسية لريال مدريد، ومرر كريم بنزيما كرة عرضية داخل المنطقة لفينيسيوس جونيور الذي سدد كرة لمسها تير شتيجن، قبل أن تسكن في الشباك الكتالونية في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الفرنسي كريم بنزيما في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد، حيث تلقى تمريرة من لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة واحدة أرسل تسديدة أرضية زاحفة أسفل يمين الحارس تير شتيجن في الدقيقة 50.

وكاد بالدي أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 52، بتصويبة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا ببراعة.

واستمر الزحف الكتالوني لمحاولة تقليص الفارق، بتصويبة جديدة من رافينيا لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 54.

هاتريك بنزيما

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 57، بعد التحام عنيف من كيسي على فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء.

وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء كريم بنزيما، الذي سدد أسفل يسار الحارس تير شتيجن وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد.

وأهدر بنزيما فرصة تسجيل الهاتريك ضد برشلونة، بتسديدة على الطائرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 76.

ونجح بنزيما في إضافة هدفه الثالث “هاتريك” في الدقيقة 81، حيث تلقى تمريرة بينية من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة واحدة سددد أسفل يمين تير شتيجن.

واستمرت سيطرة الميرنجي، ليعبر بنزيما ورفاقه إلى نهائي كأس الملك، لمواجهة أوساسونا، يوم 6 مايو/آيار المقبل.

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