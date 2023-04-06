شاهد بالصورة.. الناشط السوداني الشهير منذر يقصف جبهة فتاة من متابعيه أكدت أن نظافة وجهه سببها الآيفون وساخرون: (أكيد هدى عربي قالت ليك اكتب الرد دا)





حصدت صورة للناشط السوداني الشهير منذر محمد آلاف التعليقات ومئات الاعجابات بعد ساعات من نشرها على حسابه الرسمي عبر أحد مواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حرص الناشط منذر على الرد على بعض التعليقات الساخرة من قبل متابعي حسابه.

وتلقى منذر أثناء ردوده تعليق من إحدى الفتيات قالت فيه ساخرة: (كتر خير الآيفونات النضفتكم) وتقصد جودة الكاميرا في الهاتف آيفون الذي قام بشرائه مؤخراً.

رد الناشط جاء قوياً ووصفه المتابعون بقصف الجبهة للفتاة صاحبة التعليق, حيث رد عليها قائلاً: (الايفونات شلناها والطيارات ركبناها عشان نفوسنا نضيفة, انتي نضفي دواخلك عشان تشيلي ايفون ينضف خلقتك).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حصد رد منذر على الفتاة مئات الاعجابات, مع ردود من بعض المتابعين الذين أكدوا أن مثل هذا القصف اشتهرت به الفنانة هدى عربي, ويعد منذر من المقربين لها وهو ما جعل البعض يكتب ساخراً: (أكيد هدى عربي قالت ليك اكتب الرد دا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين