البرهان: البلاد تتقدّم بثباتٍ لاستكمال الطريق الذي رسمه الشهداء





جاء ذلك بمناسبة ذكرى إنتفاضة أبريل.

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إنّ البلاد تتقدّم بثباتٍ لاستكمال الطريق الذي رسمه الشهداء والثوار في العام 2019.

وشدّد البرهان، على المضي قدمًا نحو تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة.

وفيما يلي نص الكلمة: –

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب السوداني الأبي

شابات وشباب بلادي الشرفاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في ابريل من العام ١٩٨٥م وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء وإستكمل سفره ثوار بلادي في العام ٢٠١٩م باذلين أغلى ماعندهم ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والإستبدادية عاقدين العزم على تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة .

المواطنون الشرفاء :

إستلهاماً لذكرى ثورات بلادي، نؤكد العزم على المضي جميعاً في ذات الدرب مؤكدين على إستكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة. وما التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الإتفاق السياسي إلا بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها. وتعمل الأطراف الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية .

ختاماً نؤكد أن الثورة ستبقى في ضمير الشعب إيماناً وبشرى . الشعب السوداني سيرود المجد حتى يحفظ الدهر له إسماً وذكرى .

عاشت ذكرى إنتفاضة أبريل المجيدة .

عاش نضال ثوار بلادي هادياً ودليلا .

باج نيوز