انخفاض كبير في أسعار الخضر بأسواق ولاية الخرطوم





واصلت أسعار الخضر عامة بأسواق ولاية الخرطوم في الانخفاض مع وفرة في المعروض، بل أصبحت في متناول يد الجميع، وكشفت جولة (الصيحة) في ملجة الخضر ببحري عن تدني كبير في الأسعار عامة والطماطم بشكل خاص حيث تراوح سعر الصفيحة زنة 10 كيلو ما بين 1500 جنيه، إلى 2500 جنيه، حسب الحجم، وأكد التاجر الحر عبد الرحمن، انخفاض أسعار الخضر وأن كيلو البطاطس وصل إلى 400 جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، وكيلو البامبي (400) جنيه، بدلاً عن (800)، وبلغ كيلو الكوسا (500) جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، مشيرًا إلى أن ربطة الرجلة الصغيرة بـ (100) جنيه، ربطة الملوخية (100) جنيه، كيلو الجذر (700) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (500) جنيه، أما الصغيرة بـ (100) جنيه، وأن كيلو البنجر (500) جنيه، وقطعة العجور بلغ سعرها (200) جنيه، أما كيلو الخيار تراوح ما بين 400 جنيه، إلى 500 جنيه، ووصل سعر كيلو الليمون (400) جنيه، وأن سعر كيلو الفلفلية بلغ (800) جنيه، بعد أن سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل سعرها إلى (2000) في الفترة السابقة، سعر كيلو الشطة الخضراء (400) جنيه، وشكا البشير من عدم الإقبال الكبير على شراء الخضروات وصل لنسبة (50) % متوقعاً حدوث حراك خلال الفترة المقبلة، أما أسعار الكروم والقرني تراوحت ما بين 400 جنيه، إلى 800 جنيه، حسب الحجم، أما سعر الشريحة من القرع بـ 200 جنيه، وتتراوح القطعة الكاملة ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، حسب الحجم، أما ربطة الفجل بـ 300 جنيه، وسعر ربطة الصغيرة من الخضرة والرجلة بـ ١٠٠ جنيه، أما كيلو الطماطم تراوح ما بين 500 إلى 700 جنيه، ووقطعة الخص بـ 300 جنبه.

الخرطوم- سارة عباس

صحيفة الصيحة