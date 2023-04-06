الخرطوم .. إعلان مسارات مليونية السادس من أبريل





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، مسارات مليونية السادس من أبريل، تحت مسمى”السلطة للشعب”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ وجهة المواكب ستكون شارع المطار، وأنّ نقاط التجمّع الرئيسية ستكون البلابل ومحطة 7.

وأشارت إلى أنّ زمن التجمّع سيكون في الثالثة عصرًا، فيما سيكون زمن التحرّك الرابعة عصرًا.

وأضافت” في حال تمّ إغلاق الكباري، سوف تكون الوجهة متروكة للقيادة الميدانية”.

وتسود حالة من التوّتر في الخرطوم، وسط انتشار كبير لقوات وآليات عسكرية، ووضع كافة الأجهزة الأمنية في حالة استعداد.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان احتجاجاتٍ متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة، عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز