البعث يدعو للمشاركة في مواكب اليوم





أعلن مكتب تنظيمات العاصمة لحزب البعث العربي الاشتراكي دعمه لمليونية اليوم، ودعا الثوار وقوى الثورة للمشاركة بقوة في المواكب السلمية عبر المسارات المتفق عليها، وقال المتحدث باسم مكتب تنظيمات العاصمة بالحزب عصام علي حسين في تعميم صحفي أمس، لكي تحقق هذه المواكب أهدافها وتصل التظاهرات لغاياتها تحقيقا لتطلعات الشعب في الحكم المدني الديموقراطي، ولابد من وحِدة الصف الوطني حول رؤية سياسية واضحة تبدأ بتكوين الجبهة الشعبية العريضة لهزيمة إنقلاب البرهان، فلتكن هذه الجبهة في أولويات العمل النضالي اليومي فالوطن ملك الجميع والدفاع عنه من الإنقلابيين والفلول مسؤولية جميع المؤمنين بالثورة التي ستجتث احلام الطغاة.

الخرطوم – سعاد الخضر

صحيفة الجريدة