لجنة المعلمين تدعو للتوقف عن العمل





دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى التوقف عن العمل حتى سداد الراتب في الخامس من كل شهر، جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، أمس الأربعاء عقب اجتماع امتد لساعات تطرق لتطورات أوضاع التعليم والمعلمين بالسودان، وقالت اللجنة إنّ هناك عجزًا من قبل وزارة المالية في تسديد استحقاق المعلمين، وأضافت الآن أصبح مارس واجب السداد ولا أثر له، وتمّت مخاطبة المالية بضرورة الالتزام بصرف الراتب قبل الخامس من كل شهر حتى لا يتضرّر المعلم وأسرته. من جهته استنكر الناطق الرسمي للجنة المعلمين سامي الباقر اسلوب المالية في الاستغفال ومحاولة شراء الوقت الذي تتعامل به في استحقاقات المعلمين، وقطع في تصريح لـ(الجريدة) بأن هذه الطريقة ستضعنا في صدام، وقال اذا كانت المالية تعتقد أن العام على وشك المعلمين في يدهم الكثير ومازالت امتحانات الشهادة للصف السادس وامتحانات الفترة النهائية في كثير من الولايات وتصحيح الشهادة الثانوية، وهذه بمثابة أوراق يمكن استخدامها.

الخرطوم ـ شذى الشيخ

صحيفة الجريدة