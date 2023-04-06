بأمر الثوار إغلاق ديوان الزكاة بمحلية كرري





أغلقت لجان مقاومة الحارة ١٢ ديوان الزكاة بمحلية كرري، احتجاجا على الصرف لوحدات إدارية غير الأخرى، واعلنت في الوقت ذاته التصعيد إلى أن يتم انصاف بقية الوحدات، وطالبت باقالة مدير ديوان الزكاة في المحلية، وهددت بالتصعيد في حال لم تتحقق المطالب، وأكد عضو لجان المقاومة معاذ تبيدي عن مقابلة المدير التنفيذي عقب اجتماع اللجنة الأمنية، وأن المدير التنفيذي قد تعهد بالتصريف الاسبوع القادم، وتوقع عدم كفاية المبالغ لهذه الوحدات، وأعلن عن تواصلهم من أجل إبراء الذمة مع مواطني الحارة، وأشار إلى الاستمرار في الضغط من أجل نيل الحقوق ونوه إلى أن المدير التنفيذي سيقف على المبالغ المرصودة في الديوان وتوقع نزول مبالغ الاسبوع القادم.

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة