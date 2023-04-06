تجمع المهنيين: ذكرى 6 أبريل مصدر إلهام لاستكمال أهداف الثورة





اعتبر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين عمار الباقر، أن ذكرى السادس من أبريل ستكون مصدر إلهام لجميع القوى الثورية من أجل استكمال مهام الثورة، وأشار إلى أنها تعني الكثير بالنسبة لجموع الشعب السوداني لاسيما وأنها ذكرى ارتبطت بإسقاط الأنظمة الدكتاتورية، وأكد الباقر في تصريح لـ(الجريدة) أن ذكرى السادس من أبريل تعتبر دافعاً وطنياً لأي مواطن غيور لا يقبل بوجود القمع والبطش والإرهاب، وقطع أن قوى التغيير الجذري ظل موقفها ثابتا لم يتزحزح لجهة أنها رفضت العملية السياسية الجارية الآن، وظلت تنادي بإسقاط السلطة الحاكمة وإبعاد الإنقلاب من سدة الحكم، وجزم بأن السادس من أبريل سيكون محطة نضالية أخرى ولا يمكن القول أنها نقطة إنطلاقة جديدة وغير ذلك بسبب أن الحراك الثورى يظل عملية مستمرة ولن تتوقف.

الخرطوم – عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة