مجلس الوزراء يعلن عن عطلات جديدة





أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن عطلة عيد القيامة المجيد للطوائف الغربية سوف تبدأ يوم السبت 8 أبريل الحالي وتنتهي يوم الاثنين 10 أبريل، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقاً للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل بالدولة.

كما أعلنت الأمانة العامة، أن عطلة عيد القيامة المجيد للطوائف الشرقية سوف تبدأ يوم الأحد 16 أبريل وتنتهي يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023م، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقاً للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل بالدولة، علماً بأن العطلة لا تشمل الذين استمتعوا بإجازة لأكثر من يوم في 8 أبريل 2023م.

صحيفة الصيحة