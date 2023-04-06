ريكاردو يوضّح الحقائق بشأن مغادرة المريخ السوداني





يقول ريكاردو”بعض بعض الوكلاء الذين يتحدثون معي حول اهتمام بعض الأندية في أكثر من بلد وليس مصر فقط”.

كشف مدرب المريخ السوداني، هيرون ريكاردو، الحقائق بشأن مغادرة منصبه وتولي تدريب الزمالك المصري.

وكانت هناك عدة تقارير صحفية، ربطت ريكاردو بإمكانية ترك المريخ للعودة مرة أخرى إلى الدوري المصري لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال ريكاردو بحسب وكالة btolat، إنّه لا يعلم من أين تأتي تلك الأخبار.

وأضاف”هذا غير صحيح على الإطلاق، عقدي مستمر مع المريخ حتى نوفمبر المقبل ولم أتلق أيّ عرض من الزمالك لتدريبه”.

باج نيوز