عُقيل سوار الدهب: مدير الطب العدلي يتحمل مسؤولية “الجثامين” وهو “هارب” حالياً





سوار الدهب: بعض الجثث تحفظ في “كاونترات” ودرجة حرارة عالية حتى سالت منها الدماء

سوار الدهب: تكدست “الجثث” بالمشارح بعد حل لجنة الجثامين الأولى

سوار الدهب: سأكشف عن المستثمرين سياسياً في الجثث المٌكدسة

حمل اختصاصي الطب الشرعي الشهير، رئيس المجلس الإستشاري للطب الشرعي في السودان، رئيس اتحاد الأطباء العرب الشرعيين، البروفيسور عقيل سوار الدهب، مدير هيئة الطب العدلي الدكتور هاشم فقيري، مسؤولية تكدس الجثامين بالمشارح وأوضح أن فقيري هارب حالياً ويتجول مابين القاهرة ونيروبي، وتوعد بكشف أدق الأسرار أمام القضاء حال عودة فقيري للسودان حتى يعلم الجميع من الذين كانوا يستثمرون سياسياً في جثامين أحبائهم ، وقال سوار الدهب في حوار أجرته معه “التيار” إن لجنة فقيري منعت تشريح الجثث ودفنها وبالتالي صارت الجثث مكدسة بمنتهي الفوضى وعدم إحترام الموتى في أقل درجة من الأخلاق والمهنية في العالم وأكد إن بعضها تحفظ في تلاجات بدرجة حرارة عالية وأحياناً توضع خارج المشارح في” كاونترات “حتى سألت منها الدماء.

الخرطوم: صديق دلاي

صحيفة التيار