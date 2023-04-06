حدّدت الموعد الحاسم .. مرور السودان تصدر تنويهًا جديدًا





تؤكّد إدارة المرور الجاهزية لإنفاذ الخطط والبرامج وترقية العمل المروري.

طالبت إدارة مرور السودان، أصحاب شركات نقل البصات السفرية إحضار مركباتهم لمباني الإدارة العامة للمرور بضاحية”سوبا” جنوبي الخرطوم يوميًا لتركيب الأجهزة الخاصة بنظام التتبع.

وكشف المدير العام للمرور، نصر الدين محمد عبد الرحيم، عن أنّ آخر موعدٍ لتركيب أجهزة التتبع وربطها بغرفة السيطرة والتحكّم سيكون في السادس عشر من أبريل الجاري.

وأشارت إلى أنّه سيتمّ إيقاف أيّ من البصات التي لم يتمّ تركيب أجهزة التتبع لها، لأنّه ستكون مخالفة لأنظمة الضبط والأمن المروري.

وشدّد إدارة المرور على ضرورة تركيب أجهزة التتبع الآلي لمتابعة وضبط حركة البصات السفرية، خلال فترة الرحلة منذ تحركها وحتى وصولها.

وقال عبد الرحيم، إنّ إداراته تهدف إلى تحقيق الضبط المروري والرقابي عبر منسوبي المرور، ونشر الأجهزة التقنية الخاصة.

وأشار إلى أنّ الترتيبات المرورية تأتي استعدادًا لانطلاقة مشروع تفويج المركبات السفرية السنويّ لعيد الفطر المبارك، للحدّ من الحداوث المرورية والسرعة الزائدة والتخطيّ الخاطئ.

باج نيوز