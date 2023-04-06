تصنيف الفيفا.. الأرجنتين في الصدارة والمغرب يعطل البرازيل





للمرة الأولى منذ ست سنوات تصدرت الأرجنتين بطلة العالم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، متقدمة على فرنسا والبرازيل. وعربيا تربع أسود الأطلس على رأس القائمة.

وبعد تتويجه بلقب مونديال قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، فاز منتخب الأرجنتين في مبارتين وديتين على بنما (2-0) وكوراساو (7-0).

وكانت المتصدرة السابقة البرازيل أكبر الخاسرين، بتراجعها إلى المركز الثالث إثر خسارتها الودية أمام المغرب 1-2 في 25 مارس الماضي في طنجة.

وصعدت فرنسا، وصيفة مونديال 2022، إلى الوصافة بعد فوزها الكبير على هولندا 4-0 ثم إيرلندا 1-0، في بداية مشوارها ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وعدا ثلاثي الصدارة، لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، فبقيت بلجيكا رابعة تليها إنجلترا، فيما كان تبادل المراكز بين السنغال (18) والدنمارك (19) التغيير الآخر في المراتب العشرين الأولى.

المنتخبات العربية

حافظ المغرب، رابع كأس العالم في قطر، على المركز 11ليتصدر المنتخبات الأفريقية والعربية في التصنيف الصادر اليوم، فيما تقدمت الجزائر (34) ستة مراكز، وتقدمت مصر 4 مراكز لتحتل المركز 35 ، فيما تراجعت السعودية خمسة مراكز لتحتل المركز 54.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الأرجنتين 1840.93 نقطة

2- فرنسا 1838.45

3- البرازيل 1834.21

4- بلجيكا 1792.53

5- إنكلترا 1792.43

6- هولندا 1731.23

7- كرواتيا 1730.02

8- إيطاليا 1713.66

9- البرتغال 1707.22

10- إسبانيا 1682.85

سكاي نيوز