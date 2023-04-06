إغلاق شارع المطار..زحف للثوار وإطلاق قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع





استجابة للدعوة التي أطلقتها القوى المدنية.

أغلق المحتجون شارع المطار ، بالتتريس وسط زحف متواصل من الثوار، بدأ منذ الثالثة عصر اليوم” الخميس”.

ورفع المتظاهرون، الأعلام وصور الشهداء وسيروا موكب بشارع المطار، قبل أن تتدخل السلطات وتتصدى لهم مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل”باج نيوز”.

واستبقت السلطات في السودان، الدعوات للخروج في ذكرى انتفاضة السادس من أبريل، بإعلان عطلة رسمية في البلاد.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021, يشهد السودان احتجاجات شعبية متواصلة، رفضا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز