تجمع الصيادلة المهنيين: الإمدادت الطبية تشهد أكبر نقص أدوية في تاريخها





أعلن تجمع الصيادلة المهنيين عن تناقص الوفرة الدوائية حتي وصلت 36% ووصف التجمع هذا التناقص بأنه أدني مستوى في تاريخ الامدادات الطبية.

واعتبر التجمع في بيان تلقي (باج نيوز) نسخة منه، خطوة الإمدادات الطبية بإبادة أدوية فاسدة في وقت تم فيه ضبطها في الأسواق بعد عام كامل، اعتبر ماحدث استهتار بحياة المواطن السوداني، مشيرا إلى شكاوى عدد كبير من المرضي بعدم فاعلية الانسولين المخلوط الذي توفره الإمدادات الطبية.

ووصف البيان ما أسماه بالتدمير الممنهج الذي تم في حق الإمدادات الطبية بالجريمة الكبري من الجرائم الموجة ضد الدولة والأمن القومي و أكد انها تستوجب المحاسبة وأشد العقوبات على كل من شارك وأسهم في إكمال هذا المخطط علي حد وصف البيان.

و أوضح أنه لازال قطاع الدواء يعاني من انعدام عدد كبير من الأصناف المنقذة للحياة مع ارتفاع باهظ في أسعار الأصناف المتوفرة مما يؤكد ان الدولة تنصلت عن كل التزاماتها تجاه توفير الرعاية الصحية للمواطن السوداني حتى وصل الحال لانعدام الأكياس المخصصة لنقل الدم ومشتقاته.

واعتبر أن الإمدادات الطبية تتهاوى وفق مخطط شارك فيه نظام الإنقاذ البائد وتماهت معه حكومة حمدوك واجهزت عليه السلطة الانقلابية وفقا لتعبير البيان منوها إلى اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية

وأكد أن ما يحدث نتاج لسلطة انقلابية وسياسات مجحفة لا تهتم بحياة المواطن السوداني ولا في أولوياتها توفير الرعاية الصحية له.

باج نيوز