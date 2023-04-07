شاهد بالصورة والفيديو.. الشاعرة السودانية الحسناء التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي تخرج للأضواء وتكشف تفاصيل مهمة عن حياتها وتبهر المتابعين بقصيدتها الضجة “الكحل”





أطلت الشاعرة السودانية الشابة والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقاطع فيديو نالت اهتمام متابعي مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد فقد كشفت الشاعرة الملقبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالشاعرة الحسناء عن تفاصيل مهمة عن حياتها.

الشاعرة أفنان سمير التي حلت ضيفة على برنامج “هلا شباب” ذكرت أنها زوجة وأم ومقيمة في العاصمة الخرطوم وأهلها مستوطين في مدينة كسلا.

وقرأت أفنان وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين قصيدتها التي كانت سبباً في ظهورها وأحدثت بها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي “الكجل”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين