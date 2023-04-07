



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023م

صحيفة النيل الدولية

االسودان في المركز 128 والأرجنتين تتصدر تصنيف الفيفا والمغرب الأول عربيًا

المريخ يواجه تشرين السوري في ذهاب كأس الملك سلمان للاندية الابطال اليوم

الهلال يواصل التصعيد ضد الأهلي ببيان شديد اللهجة

الصحيفة تنشر مواعيد والقنوات الناقلة لمباراة المريخ وتشرين السوري اليوم

صحيفة أخبار اليوم

الجنيه المصري يحتل المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء

دعوات بانهاء عصر الوقود الأحفوري الآن قبل أن يقضي علينا.

سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء 28 أبريل الجاري

الاياتا:استمرار النمو القوي في الطلب على السفر الجوي

صحيفة السوداني

البرهان: المواطنون الشرفاء، إستلهاماً لذكرى ثورات بلادي، نؤكد العزم على المضي جميعاً في ذات الدرب…

البرهان: ختاماً نؤكد أن الثورة ستبقى في ضمير الشعب إيماناً وبشرى

رئيس مجلس السيادة: المواطنون الشرفاء، وما التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الإتفاق السياسي إلا بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها

الفريق أول البرهان: تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في ابريل ١٩٨٥م وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء

مراسل نيويورك تايمز: قال لي عبد الرحيم دقلو (لقد بنى البرهان الجدار حول القيادة العامة ليحمي نفسه)

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية (مولي في) تهاتف خالد عمر وتؤكد دعم أمريكا للعملية السياسية الجارية

المؤتمر الوطني المحلول محلية بحري يقيم إفطاره السنوي، بحضور رئيس الحزب بالخرطوم هاشم عثمان الحسين، وأنس عمر رئيس القطاع السياسي للحزب

“السودان المجهول” يهاجم مواقع إسرائيلية كبرى

الكتلة الديموقراطية تطلب تمثيلاً متساوياً في آلية اتخاذ القرار

لجنة المعلمين السودانيين تطلق دعوة عاجلة

سودانير تُوقِّع عقد خدمات المناولة الأرضية لاستئناف رحلاتها إلى جدة

إضرابٌ واعتصامٌ بمصنع الشمال للأسمنت

(السوداني) تنعي السفير إدريس سليمان

(السوداني) تتابع آخر التطورات في القمة المريخ يسعى لمصالحة جمهوره أمام تشرين في السعودية

رئيس نادي المريخ يتابع سير العمل في تأهيل القلعة الحمراء.