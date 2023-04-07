اختفاء السمك وانتعاش وجبة الفراخ في رمضان عند السودانيين





تعتبر الفراخ من الوجبات المحببة والشهية جداً عند السودانيين وذلك لقيمته الغذائية العالية وفوائده الكبيرة لجسم الإنسان، وطعمه الجميل الذي أكدت بعض الدراسات أنه يساعد في تحسين الحالة المزاجية ويقلل من الشعور بالاكتئاب، ويعتبر الفراخ -أيضاً- أحد الأطباق المميَّزة في مائدة رمضان بمختلف طرق طبخه، ومعظم الناس يفضِّلون تناوله ويمتنعون عن تناول الأسماك بمختلف أنواعها في شهر رمضان، وذلك لأنهم يتبنون فكرة أن السمك يتسبب بالعطش أثناء الصيام، وبعضهم يعلِّلون ذلك بأن الفراخ أطباقه كثيرة ومتنوِّعة، أما السمك فطرق تحضيره محدَّدة لذلك يتجهون لتناول الفراخ .

ولكن هل فعلاً يتسبب السمك بالعطش أثناء الصيام؟

هناك دراسات تفيد بأن تناول الأسماك في رمضان لا يسبب العطش، بل طريقة تحضيره والمكوِّنات المضافة له كـ (البهارات والزيوت) هي التي تسبب العطش في نهار رمضان، وتعد الأسماك من الأطعمة الصحية التي نصحت الجمعية الألمانية للتغذية بتناولها بمقدار حصة أو حصتين على الأقل أسبوعياً مع مراعاة تناول ‫نحو 70 غراماً، من الأسماك الدهنية كـ (السلمون والماكريل والرنجة)، وتحتوي -أيضاً- الأسماك على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين وفيتامين “دي” (D)، وهي خفيفة على معدة الصائم، حيث أكدت كذلك دراسات أخرى أن تناول الصائم للسمك يزوِّد جسمه بدفعة كبيرة من المغذيات، وفي الوقت نفسه لا يشكِّل ضغطاً على الجهاز الهضمي شريطة تحضيرها بطريقة صحية .كما يعتبر السمك مصدراً مهما لـ (أحماض أوميغا-3 الدهنية Omega−3 fatty acids)، والتي تعتبر مهمة جداً للجسم والدماغ.