تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع البرتغالي “مورينيو”





كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي المدير الفني لروما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو عرضاً مغرياً للعمل في السعودية.

وأوضحت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن مورينيو تلقى عرضاً للعمل في منصب المدير الفني للمنتخب السعودي خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد، بقيمة 120 مليون يورو في موسمين.

وأشارت إلى أن في حال موافقة مورينو على العرض سيكون الأعلى أجراً في التاريخ بين مدربي كرة القدم.

وأكدت أن العرض يشمل إما أن يتولى مورينيو قيادة الأخضر خلفاً لرينارد أو مدرباً لفريق النصر بدلاً من رودي جارسيا أو الاتحاد بدلاً من نونو سانتو.

وشهدت الفترة الماضية، دخول مورينو بين المرشحين لتولي منصب مدرب ريال مدريد خلفاً للإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المرشح للعمل كمدير فني لمنتخب البرازيل.

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