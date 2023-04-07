العثور على 32 لغم بالسودان





كشف تقرير جديد لبعثة اليونيتامس أشارت من خلاله إلى تقديم التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة إلى256,834 شخصا معرضين لخطر الذخائر المتفجرة في السودان.

ونوهت في التقرير إلى أن الفرق اكتشفت حديثاً 255 منطقة خطرة لوجود ذخائر متفجرة مؤكدة أو محتملة بها، كما عثرت فرق التطهير على 32 لغماً مضاداً للأفراد، و14 لغماً مضاداً للدبابات و249،76 قطعة ذخيرة للأسلحة الصغيرة، و2347 قطعة ذخيرة غير منفجرة كلها تم تدميره، ونوهت إلى تلقى 95 ناجيا من حوادث الذخائر المتفجرة وأسرهم والأشخاص ذوي الإعاقة مساعدة شاملة.

وأشارت إلى أن حكومة السودان قدمت طلبا لتمديد الموعد النهائي للالتزام بتطهير الألغام منوهة إلى تمديد الفترة في الاجتماع العشرين للدول الأطراف، حتى أبريل 2027 لاستكمال تطهير كل المناطق الملوثة بالألغام في البلاد.

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