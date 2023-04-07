تعرف على المبالغ المالية التي يجنيها حكام كرة القدم





أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم 1 سبتمبر/أيلول من العام 2020، احتراف الحكام الإسبان الذين أصبحوا يتقاضون رواتب شهرية تصل قيمتها إلى 12,500 يورو، بالإضافة إلى ما يتحصل عليه بعد كل مباراة يديرها الحكم والذي تبلغ قيمته 4200 يورو للحكام على الملعب، و2100 يورو لحكام تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأربعاء الفائت، عن المبالغ المالية التي يتقضاها جميع حكام كرة القدم في البطولات الكبرى، إذ يحصل الحكام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم شهرياً على 8500 يورو، مع 2200 يورو عن كل مباراة، أما في إيطاليا فيحصل حكام كرة القدم على 3800 يورو عن كل مباراة، في حين أن الراتب يرتبط بالعديد من الأمور، من بينها حقوق الصورة، حيث يحصل أهم الحكام على رواتب سنوية بين 45 ألف يورو و80 ألف يورو كحد أقصى.

أما في ما يتعلق بحكام الدوري الألماني، فإنهم يحصلون على مبلغ سنوي يُقدر بحوالي 80 ألف يورو، مع 5 آلاف يورو عن كل مباراة يخوضونها، ويختلف الراتب السنوي حسب أقدمية الحكم في إدارة مباريات “البوندسليغا”.

ويعتبر الإسباني ماتيو لاهوز أكثر الحكام جمعا للأموال في أوروبا، إذ حصل على 335 ألف يورو في عام 2022 بفضل المباريات التي أدارها، لا سيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تبلغ قيمة المباراة فيها 70 ألف يورو.

العربي الجديد