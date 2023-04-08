قوات عسكرية لتأمين المؤسم الزراعي بالقضارف





أعلن مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء شرطة، مدثر حسب الرسول، استعداد الشرطة لحماية وتأمين الموسم الزراعى الماثل والقادم، من خلال الدوريات ونقاط الارتكاز فى العديد من القطاعات بالولاية.

وأكد حسب الرسول خلال الخيمة الرمضانية للصحفيين بالقضارف، كامل جاهزية الشرطة للدخول في الموسم القادم، من المتحركات والقوات البشرية، وأكد توفير (22) مركبة عسكرية، إلى جانب تدريب عدد كبير من المستجدين.

ودعا المزارعين لعدم التنازل عن بلاغاتهم للقضاء على ظواهر السرقات والنهب التي ظهرت موخراً في عدد من المناطق، والمشاركة والمساهمة فى تأمين الموسم الزراعى، وقال: “أكبر المشكلات التى تواجه الشرطة فى بلاغات النهب والسرقات تنازل المزارعين عن بلاغاتهم من النيابة العامة الشى الذى يفتح الباب لعمليات السالف.

باج نيوز