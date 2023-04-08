البرهان: حال فشلنا في التوافق يجب أن نمضي إلى الخيار الثاني





أرجع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البٌرهان تأخير التوقيع على الاتفاق السياسي لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.

و قال البرهان خلال مخاطبته إفطار رمضاني أقامه عضو مجلس السيادة ياسر العطا، ” إن على الجميع مغادرة الساحة حال تعذر الوصول لوفاق وتفاهمات تنهي الأزمة السياسية”، و أضاف “إذا فشلنا في عمل أكبر كتلة من التوافق الوطني، تقود البلد والتغيير، يجب أن نمضي إلى الخيار الثاني – بأن نذهب كلنا ونغادر المشهد”.

و تابع البرهان “رأينا التجاذب بين المجموعات السياسية وأنا بصراحة أرجو منهم جميعا التنحي جانباً، نحن والكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي نبعد جميعا ونفسح المجال لآخرين نحن أضعنا 4 سنوات و نتحدث ذات الحديث ولا احد يريد تقبل الآخر والكل يعمل على ـــ تكبير كومه ــ لأجل المحاصصة”.

ونوه البرهان إلى أنه تبقت أشياء بسيطة للوصول للاتفاق النهائي، وقال “لا نُريد أن نصل إليه بأرجل عرجاء، نود أن يكون كل الناس معنا ونصل لاتفاق بكتلة انتقالية كبيرة ليس فيها شروخ حتى تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها”.

باج نيوز