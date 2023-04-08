يونيتامس تكشف عن 255 منطقة خطرة ملغومة وذخائر متفجرة





كشفت بعثة اليونيتامس -في تقرير لها – عن وجود 256,834 شخصا في السودان معرضين لخطر الذخائر المتفجرة في السودان وأشار التقرير إلى أن الفرق اكتشفت حديثاً 255 منطقة خطرة معرضة لوجود ذخائر متفجرة مؤكدة أو محتملة بها، كما عثرت فرق التطهير على 32 لغماً مضاداً للأفراد، و14 لغماً مضاداً للدبابات و249،76 قطعة ذخيرة للأسلحة الصغيرة، و2347 قطعة ذخيرة غير منفجرة كلها تم تدميره، ونوهت البعثة إلى تلقى 95 ناجيا من حوادث الذخائر المتفجرة وأسرهم والأشخاص ذوي الإعاقة مساعدة شاملة مشيرة إلى أن إلى أن حكومة السودان قدمت طلبا لتمديد الموعد النهائي للالتزام بتطهير الألغام منوهة إلى تمديد الفترة في الاجتماع العشرين للدول الأطراف، حتى أبريل 2027 لاستكمال تطهير كل المناطق الملوثة بالألغام.

صحيفة الجريدة