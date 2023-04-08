أمجد فريد: من يريد توحيد قوى الثورة عليه معالجة أسباب شرذمتها





قال المستشار بمكتب رئيس الوزراء السابق أمجد فريد،إنّ من يريد توحيد قوى الثورة، عليه السعي لمعالجة أسباب شرذمتها.

وأشار أمجد فريد، بحسب تدوينة على صفحته الرسمية،أمس الجمعة، إلى أنّ التحالفات والتفاهمات الجزئية مع العسكر سواء كان الجيش أو الدعم السريع، ما هو إلاّ مجرّد تكتيك سلطوي لا علاقة له بالثورة ولا أهدافها.

وأوضح فريد أنّ الحديث عن توحيد قوى الثورة بدون مراجعة لمنهج حصد المغانم السياسية والحزبية والتنظيمية هو مجرَّد لغو للاستهلاك الإعلامي.

صحيفة التيار