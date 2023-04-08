حركة التغيير بالاتحادي: سنعمل مع شركاء الوطن لدعم التحوّل المدني





أعلنت حركة التغيير بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، عن وقوفها مع العملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكّدةً العمل مع شركاء الوطن لدعم التحوّل المدني الديمقراطي وبناء دولة القانون والحقوق المتساوية.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، ممهور بتوقيع اللجنة التسييرية للحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل.وشدّدت على عدم اقتصار مفهوم العدالة الانتقالية على التدابير القانوينة حيال جرائم النظام السابق، وأنّ يتمّ وضع أنماطًا تنموية تحقق عداة توزيع الثروات وإنصاف المجتمعات التي تضرّرت من الحرب.وأكّدت على أعمال المتابعة التحتية بدءًا من الأحياء السكنية ومرورًا بالوحدات الإدارية والمحليات لرصد مظاهر التمكين الذي مارسه النظام السابق.وأمنّت على الوصول لجيشِ قوميّ واحدٍ من كلّ إثنيات السودان، لجهة أنّه المفتاح والمدخل للوحدة القومية في أهمّ مكوّنات الدولة السودانية.

وطالبت بمراجعة اتّفاق سلام جوبا، حتى يكون أكثر شمولاً بتعديل نصوصه حتى تتوافق مع المشروع الدستوري للاتّفاق النهائي، لتحقيق العدالة لكلّ أقاليم السودان، بجانب القصاص العادل في جريمة فضّ الاعتصام وقتل الثوار لابدّ أنّ يكون من أولويات العدالة الانتقالية.

صحيفة التيار