عرمان : نعمل مع العسكر لإنهاء الخلافات في الملف الأمني





أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسرعرمان أنهم يعملون سويا مع المكوِّن العسكري لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وأرجأ أطراف الاتفاق الاطاري التوقيع على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي نسبة لبطء الجيش السوداني والدعم السريع في الاتفاق على قضايا الدمج والإصلاح والتحديث.

وقال عرمان لـ”سودان تربيون” أمس الجمعة: إن الحرية والتغيير تعمل على نحو وثيق مع المكون العسكري من القوات المسلحة والدعم السريع لحل ما تبقى من قضايا في الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الدمج والتحديث. وتم الوصول لحل القضايا الاستراتيجية في الاتفاق الإطاري كما تم اتفاق ثاني حول الأسس والمبادئ ثم أخيرا قضايا القيادة والسيطرة وكيف يكون شكلها النهائي”وشدد عرمان على أن هذه قضايا بطبيعتها معقدة ومزمنة ونتجت عن الحروب الطويلة والشمولية وتحتاج لمزيد من جهد الشركاء الإقليميين والوطنيين والدوليين.ورأى أن حلها مهم وضروري ليس فقط للسودان بل لاستقرار الإقليم لأن السودان يربط بين القرن الإفريقي ومناطق الساحل. كما أشار إلى أن محاولات الإسلاميين لاستغلال هذه القضية لتخريب العملية السياسية بكاملها يجعلها أكثر تعقيداً.

صحيفة التيار