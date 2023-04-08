والي الخرطوم يفتتح إعادة تأهيل الصالة الرياضية بساحة الحرية ويؤكد دعمه للمناشط الرياضية





افتتح والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة أعمال إعادة تأهيل الصالة الرياضية متعددة الأغراض بساحة الحرية بالخرطوم بحضور أعضاء حكومة الولاية.

وأوضح الوالي بحسب (سونا)أن إعادة افتتاح صالة الألعاب المتعددة جاء بهدف استغلال المواعين الرياضة المهملة واستئناف نشاطها وإتاحتها أمام قطاعات الرياضيين للاستفادة من المعدات المتطورة والحديثة التي استجلبت سابقًا لتواكب التطور في الأجهزة المستخدمة في تدريب الرياضيين مؤكدًا استعداده لتطوير الصالة وتذويدها بالمعدات الرياضية وغيرها التي تمكن ممارسو رياضة كمال الأجسام من التدريب في موقع واحد مطالبًا بمضاعفة الجهود وتجويد واستمرار الخدمات التي تقدم لرواد الأنشطة الرياضة المختلفة من الجنسين.

صحيفة السوداني