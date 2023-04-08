الشيوعي : (الدمج) مؤامرة كبرى لابتلاع المليشيات للجيش





نبه عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار لوجود مؤامرة كبرى على منظومة القوات المسلحة السودانية كاشفاً أن المؤامرة تتمثل في مسألة الدمج لافتا بأن الدمج سيقضي على فكرة قيام جيش قومي وجزم كرار بأن الدمج يقضي ابتلاع المليشيات المسلحة للجيش مشيرا إلى أن المليشيات غير محصورة إلى جانب انها قامت على أساس قبلي وعنصري ومناطقي وشدد كرار لـ(الحراك)، بأن الدمج صنيعة الخواجات واصفا الخواجات بأنهم يريدون وأد الجيش وهو حي من خلال اغراقه بأطراف غير مؤهلين داعيا إلى هيكلة الجيش وتقديم جنرالات الجيش الحاليين إلى المحاكمات بمن فيهم البرهان على خلفية المجازر التي حدثت في فض الاعتصام وغيرها قبل الحديث عن إصلاح الجيش.. مشيرا بأن قضية تصفية الإسلاميين من الجيش مطلب لكل القوى الثورية لافتا بأن عقيدة الجيش تحولت من القومية إلى عقيدة لحماية النظام القائم.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي