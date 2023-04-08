عاملون في شركة تعدين روسية يدخلون في اضراب مفتوح





دخل عمال وموظفون بشركة كوش (إليانس) في إضراب مفتوح منذ امس الأول على خلفية تنصل إدارة الشركة من تعهداتها السابقة، حيث وعدت الإدارة بعد الاضراب السابق بتحسين وضع العمال الا انها لم تفْ بما وعدت ما جعل العمال يدخلون في اضراب جديد شل كافة أنواع الأنشطة التعدينية للشركة.

وقال رئيس اتحاد شباب البشاريين الاستاذ ابراهيم منصور إن الشركة دأبت في التعامل بالاستفزاز مع العمال، وأكد أن إدارة الشركة بعد كل هذه المماطلة تخاطب العمال عبر ورق ابيض غير رسمي وغير مروس ومكتوب بخط اليد، وأضاف منصور أن الشركات العاملة في التنقيب عن الذهب بالمنطقة دأبت على هضم حقوق العمال خاصة وسط صمت مريب من قبل الجهات الرسمية، لذا فقد أكد ابراهيم انه في حال لم تتدخل الجهات الرسمية لحل هذه المشاكل فانهم قد يغلقون جميع المربعات المخصصة للتنقيب عن الذهب حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن هذه الشركة من الشركات الروسية التي تنشط في استخلاص الذهب وتعمل دائما على تسخير عمال سودانيين دون منحهم حتى التأمين الصحي.

صحيفة الحراك السياسي