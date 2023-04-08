قالت إنّها تنويعًا للأساليب الثورية .. مقاومة الخرطوم تطلق دعوة





جاء بتوقيع تجمّع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقية شرق النيل جنوب، لجان أحياء بحري، تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى”.

دعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، إلى إفطار مركزي في التاسع من أبريل الجاري، في إطار تنويع الأساليب الثورية.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ الإفطار المركزي سيكون في شرق النيل المحرّرة، تحت مسمى”إفطار شهداء ثورة ديسمبر”.

باج نيوز