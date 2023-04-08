والي الخرطوم ووزيرالصحة يفتتحان مراكز العزل بمستشفى امدرمان عقب التأهيل





افتتح والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان ووزير الصحة الاتحادي هيثم محمد ابراهيم وممثل منظمة الصحة العالمية دكتور نعمة عابد وعدد من قيادات وزارة الصحة بالولاية ومحلية ام درمان افتتح ظهر اليوم بمستشفى ام درمان التعليمي مراكز العزل بعد إعادة تأهيلها ضمن مشروع تقوية النظام الصحى لمجابهة جائحة كورونا بالسودان .

ويتكون المركز من عدد كبير من أقسام العناية المكثفة والوسيطة ومراكز العزل المجهزة بأحدث المعدات الطبية وأقسام الطوارئ ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتقوية النظام الصحى وتعزيز الاستجابة لجائحة كورونا .

وابان والى الخرطوم ان حكومته تعمل على توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن وان الصحة تأتي في مقدمة أولويات الحكومة لذلك تضمنت موازنة العام ٢٠٢٣م موارد لتقوية النظام الصحى بالولاية.

وحيا الوالي مجلس أمناء مستشفى ام درمان الذي ظل يعمل على الدوام مع اجهزة الدولة والولاية لتقديم أفضل الخدمات التي تقدم للمرضى.

وأعلن الوالي عن فترة زمنية لاتتجاوز ٣ اشهر لإعادة تأهيل قسم الطوارئ والاصابات بمستشفى امدرمان بمشاركة كافة الجهات الرسمية والشعبية وطالب بوضع خطة وجدول زمنى يعمل فيه الجميع لإنجاز هذه المهمة.

وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد ابراهيم أكد دعم وزارته لخطط ولاية الخرطوم الرامية لتحسين الخدمات الصحية، وقال ان الخرطوم تشهد تزايد مستمر لطالبي الخدمات العلاجية مما يستوجب تضافر الجهود من أجل استقرار واستدامة الخدمات العلاجية في كافة ارجاء البلاد .

من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور نعمة عابد دعم المنظمة للانشطة الداعمة لتعزيز الصحة ومحاربة الأوبئة بالسودان من خلال تقوية النظام الصحى المحلي وتدريب الكوادر العاملة في مجال الصحة وأشار لأهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لتعزيز الأنظمة الصحية .

وكالة سونا