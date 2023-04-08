عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، كمال كرار: ينبه لوجود مؤامرة كبرى على منظومة القوات المسلّحة السودانية





نبّه عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، كمال كرار، لوجود مؤامرة كبرى على منظومة القوات المسلّحة السودانية.

وكشف عن أنّ المؤامرة تتمثّل في مسألة الدمج، لافتًا إلى أنّ الدمج سيقضي على فكرة قيام جيش قومي.

وجزم كرار بحسب صحيفة الحراك الصادرة اليوم السبت، بأنّ الدمج يفضي إلى ابتلاع المليشيات المسلّحة للجيش، مشيرًا إلى أنّ المليشيات غير مُحْصَرَة إلى جانب أنها قامت على أساس قبلي و عنصري و مناطقي.

وشدّد كرار بأنّ الدمج صنيعة الخواجات واصفًا الخواجات بأنّهم يريدون وأد الجيش وهو حي من خلال إغراقه بأطراف غير مؤهلين.

الخرطوم: ST