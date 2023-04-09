



،/• انتبهوا أيها السادة !!

• كبار الموظفين الأجانب العاملين في السفارات الغربية بالخرطوم وأمثالهم من الموظفين في المنظمات الأجنبية بالسودان بدأوا في تسريب مخاوفهم عن هشاشة الوضع الأمني في السودان عامة وفي الخرطوم خاصة ..ولهذا يفكرون جدياً في خطط إجلائهم بأمان إن تدهورت الأمور إلي الأسوأ ..

• مخاوف الموظفين والدبلوماسيين الأجانب حملتها رسائل صوتية ونصية بينهم داخل مجموعات مغلقة ..

• خطورة هذا التفكير تعضده حالة اليأس التي بدت علي زعيم العصابة فولكر والذي أسرّ لمقربين منه بعدم تفاؤله من التوصل إلي اتفاق يقود إلي تشكيل حكومة مدنية في الأفق القريب ..

• مجموعة فولكر ستفتح الطريق للخطة ب والتي ستقود إلي دفع تباين المواقف بين الجيش والدعم السريع إلي حافة الجنون بحيث يحدث صدام في أي منطقة هشة ليندلع الحريق ..

• ليس سراً أن خطة عصابة فولكر في ختامها تريد تصفية الجيش السوداني تمهيداً لدخول السودان نادي الدول الفاشلة بحروب لا تتوقف عند القوات النظامية فقط ..بل تمتد إلي حرب أهلية لاتبقي .. ولاتذر ..

• إنها الحقيقة المرة ..

• تحتاج قيادة الجيش السوداني وعقلاء المشهد السياسي بالسودان إلي النظر تحت أرجلهم ..فالأرض تهتز !!

عبد الماجد عبد الحميد

