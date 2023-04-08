منّاع يكشف عن سرّ جديد بشأن”اجتماع القيادة” وماذا قال البرهان





بحسب ما أشار.

كشف مقرّر لجنة إزالة التمكين المجمّدة، صلاح مناع، عن سرّ جديدٍ بشأن اجتماع عقد داخل القيادة العامة في العام 2019.

وقال صلاح منّاع في تدوينة على صفحته الرسمية، السبت، إنّ البرهان ذكر لهم خلال اجتماعٍ داخل القيادة العامة في حضوره وأعضاء من الحرية والتغيير في العام 2019، إنّه سيحصّن القيادة العامة ويجلس داخلها لمدة عشر سنين ولن يستطيع أيّ شخصٍ نتزاع السلطة.

وأضاف” أي تفاوض مع البرهان إضاعة للزمن”.

وأشار منّاع إلى أنّ البرهان متخصّص بالحفر بالإبرة ضدّ الوطن.

وأضاف”قال لنا في اجتماع في مكتبه بالقيادة العامة نحن نحفر للحكومة المدنية بالإبرة وأنا مستعدّ أترك القصر وأبني سور حول القيادة ما في حدّ يقدر يعمل ليّ حاجة حتى لو جلست عشر سنوات”.

واتّهم صلاح مناع، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بحماية علي كرتي، وإطلاق سراح أوكتاي، وأنّه حامي حمى الحركة الإسلامية.

وتابع”البرهان أنت شخصيًا من أضاع أربع سنوات من تاريخ هذا الشعب”.

وأكمل” أنت حليف الكتلة الديمقراطية ومن يحرّضهم”.

باج نيوز