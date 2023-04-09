ايلا: نحن اليوم أقدر من الأمس على حمل السلاح وأن نأخذ حقنا بأيدينا





لدى مخاطبته إفطار التّيّار الإسلامي العريض في بورتسودان، اليوم في ذكرى معركة بدر الكبرى.. د. #محمد_طاهر_أيلا:

– الشرق الذي قفل السودان كله بالأمس، قادرٌ اليوم على أن يُقدِّم الشهيد تلو الشهيد، ولا يخشى إلا الله

– الشرق قادرٌ على أن يأخذ بيده، ما تعملون على أخذه بلسانكم

– نحن اليوم أقدر من الأمس على حمل السلاح وأن نأخذ حقنا بأيدينا.. ولا نخشى لا اليسار ولا أذيال اليسار

_ إن كانت المعركة بيننا واليسار، فمرحباً بالمعركة بيننا وبينهم

– غداً سوف يشهد السودان، مراحل جديدة، لا مكان فيها للإطاري ولا غيره

عبدالقادر باكاش

#صحيفة_السوداني