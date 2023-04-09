سياسية
ايلا: نحن اليوم أقدر من الأمس على حمل السلاح وأن نأخذ حقنا بأيدينا
لدى مخاطبته إفطار التّيّار الإسلامي العريض في بورتسودان، اليوم في ذكرى معركة بدر الكبرى.. د. #محمد_طاهر_أيلا:
– الشرق الذي قفل السودان كله بالأمس، قادرٌ اليوم على أن يُقدِّم الشهيد تلو الشهيد، ولا يخشى إلا الله
– الشرق قادرٌ على أن يأخذ بيده، ما تعملون على أخذه بلسانكم
– نحن اليوم أقدر من الأمس على حمل السلاح وأن نأخذ حقنا بأيدينا.. ولا نخشى لا اليسار ولا أذيال اليسار
_ إن كانت المعركة بيننا واليسار، فمرحباً بالمعركة بيننا وبينهم
– غداً سوف يشهد السودان، مراحل جديدة، لا مكان فيها للإطاري ولا غيره
عبدالقادر باكاش
#صحيفة_السوداني